«Нант» и «Монако» встретятся в матче 10-го тура чемпионата Франции. Поединок команд состоится 29 октября в 23:05 мск.

«Нант» занимает 13-е место в таблице. На счету команды 9 очков. В прошлом туре хозяева обыграли «Париж» и одержали свою вторую победу в нынешнем розыгрыше. В рамках домашних выступлений «желто-зеленые» выиграли только в одном из четырех поединков.

У «Монако» 17 пунктов, с которыми команда Ади Хюттера занимает 6-ю позицию. В прошлом туре она обыграла «Тулузу», а перед этим дважды сыграла вничью. Стоит отметить, что «монегаски» сыграли мировую в 4 из 5 последних матчей во всех турнирах.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Букмекеры считают «Монако» фаворитом за 1.75, на победу «Нанта» они предлагают 4.65.

Искусственный интеллект предлагает поставить на победу «Монако» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Нант» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.