«Нант» и «Монако» встретятся в матче 10-го тура чемпионата Франции. Поединок команд состоится 29 октября в 23:05 мск.
«Нант» занимает 13-е место в таблице. На счету команды 9 очков. В прошлом туре хозяева обыграли «Париж» и одержали свою вторую победу в нынешнем розыгрыше. В рамках домашних выступлений «желто-зеленые» выиграли только в одном из четырех поединков.
У «Монако» 17 пунктов, с которыми команда Ади Хюттера занимает 6-ю позицию. В прошлом туре она обыграла «Тулузу», а перед этим дважды сыграла вничью. Стоит отметить, что «монегаски» сыграли мировую в 4 из 5 последних матчей во всех турнирах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры считают «Монако» фаворитом за 1.75, на победу «Нанта» они предлагают 4.65.
- Искусственный интеллект предлагает поставить на победу «Монако» со счетом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.