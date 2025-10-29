Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о перспективах Валерия Карпина на посту наставника «Динамо».

Константин Генич
Константин Генич globallookpress.com

«Наверное, после этой двухмесячной паузы и подготовки в марте уже можно будет что-то говорить.  Но я вообще не сомневаюсь, что место Валерия Георгиевича Карпина не подгорает сейчас.

А если он проиграет "Рубину"?  Ну проиграет, и что?  Его никто не уберёт сейчас.  Его просто бессмысленно сейчас убирать», — заявил Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».

В настоящий момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.