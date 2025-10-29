Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался об интересе «Зенита» и «Динамо» к защитнику команды Мингияну Бевееву.

«Никаких предложений не было, как и разговоров с Мингияном об уходе. Я первый раз эту информацию слышу от вас. Бевеев — игрок сборной. Он хорошо себя проявил в матчах за сборную и в играх чемпионата. До открытия трансферного почти три месяца. Сейчас это обсуждать не имеет смысла. Когда трансферное окно откроется, тогда и надо обсуждать», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне на счету Бевеева 16 матчей и один гол в составе «Балтики» во всех турнирах.