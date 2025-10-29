Пресс-служба московского «Спартака»﻿ сообщила, что защитнику команды Срджану Бабичу﻿ успешно провели операцию на коленном суставе.

Срджан Бабич globallookpress.com

«Бабичу успешно провели операцию на коленном суставе. Впереди длительный срок восстановления, но Срджан готов к работе и обязательно вернётся ещё сильнее! "﻿, — говорится в заявлении клуба.

Травма была получена в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги с 'Ростовом' (1:1)﻿ 18 октября, когда Бабич порвал переднюю крестообразную связку и покинул поле уже на 10-й минуте. Его заменил камерунец Кристофер Ву.

Ранее сообщалось, что в этом календарном году защитник уже не сыграет и вернётся не ранее весенней части сезона.