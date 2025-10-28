«Ювентус» рассматривает возможность подписания контракта с тренером Лучано Спаллетти, сообщает Calciomercato. По информации источника, стороны уже ведут переговоры.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

66-летний итальянец с интересом отнёсся к предложению о работе в клубе. Ранее Спаллетти возглавлял сборную Италии, из которой ушёл в июне этого года.

27 октября «Ювентус» официально объявил об отставке главного тренера Игора Тудора, который руководил командой с марта 2025 года.

После восьми туров текущего сезона «Ювентус» набрал 12 очков и располагается на 8-й позиции в турнирной таблице Серии А.