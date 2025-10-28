«Селтик» объявил об уходе Брендана Роджерса с поста главного тренера. Как сообщается в официальном заявлении, специалист подал в отставку, и руководство клуба незамедлительно приняло её. Роджерс покидает команду сразу после принятия решения.

Брендан Роджерс globallookpress.com

Отставка последовала на фоне неудачного старта сезона. После нескольких туров чемпионата Шотландии «Селтик» занимает второе место, отставая от лидирующего «Хартса» на восемь очков. Для клуба, который на протяжении последних сорока лет делил чемпионский титул только с «Рейнджерс», подобное отставание стало тревожным сигналом.

Роджерс возглавлял «Селтик» с 2023 года, это был его второй период в клубе после успешной работы с 2016 по 2019 год.

До назначения нового наставника команду временно возглавят Мартин О’Нил, ранее уже работавший главным тренером «Селтика», и Шон Мэлоуни, бывший игрок клуба.