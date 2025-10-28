Бывший арбитр Российской Премьер-лиги Игорь Федотов оценил поведение главного тренера «Динамо» Валерия Карпина в матче 13-го тура против «Зенита».

«Сейчас рекомендация: если тренер выходит на поле, это красная. А Карпин сделал это еще и в агрессивной манере и демонстративно проявлял несогласие. Конечно, здесь тренера "Динамо" надо было удалять. Это ошибка резервного», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Матч, который прошел на «Газпром Арене», завершился со счетом 2:1 в пользу петербургского «Зенита». Голами в составе хозяев отличились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. За московский клуб забил Бителло.