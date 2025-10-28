После этого противостояния «Гамбург» пробился в 1/8 финала Кубка Германии, а «Хайденхайм» завершил свое выступление на турнире.

Единственный гол у гостей записал на свой счет Роберт Глатцель на 83-й минуте с пенальти.

«Гамбург» в гостях одолел «Хайденхайм» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Германии.

2.00

Прогнозы•Завтра 20:00 «Падерборн» — «Байер». Прогноз и ставка «Фармацевты» сразу поставят на место «Падерборн»

Футбол•Сегодня 11:45 «Бавария» нашла нового Роббена: кто такой Леннарт Карль

Футбол•26/10/2025 19:25 «Байер» — «Фрайбург»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Футбол•25/10/2025 21:31 «Боруссия» Д — «Кельн»: онлайн-трансляция матча Бундеслиги

Футбол•25/10/2025 18:45 «Боруссия» М — «Бавария»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 17:11 Палмер, Роджерс, Фримпонг и еще семь воспитанников «Ман Сити», которых отпустили

Футбол•Сегодня 16:06 «Я ухожу из команды». Что стоит за конфликтом Винисиуса с Хаби Алонсо

Футбол•Сегодня 12:27 Тяжелые последствия: как взрослые сделали Ямаля крайним после Эль-Класико

Футбол•Сегодня 08:50 Бандитский Петербург: игрока «Зенита» Мостового чуть не похитили студенты

Футбол•Вчера 19:17 Трансферный дайджест. 21 — 27 октября

Выбор читателей

Футбол•26/10/2025 21:44 Огненное «Класико» в Мадриде: Мбаппе и Беллингем прибили «Барселону»

Футбол•24/10/2025 15:26 Атлет против дирижера: почему именно Беллингем и Педри определят исход Эль-Класико

Футбол•22/10/2025 12:31 Дорогой, но бесполезный: почему Исак пока не оправдывает надежд «Ливерпуля»

Футбол•24/10/2025 08:10 Иногда они возвращаются: какие клубы пережили «небесную лигу»?

Прочие•23/10/2025 08:23 Ледовое побоище: чего ждать от нового сезона в российском фигурном катании?

Самое интересное

Футбол•16/10/2025 16:49 Отказники: для кого игра за сборную России не честь, а в тягость?

Футбол•16/10/2025 16:07 Аппетит без границ: Европа из-за собственной жадности превращает США в новый футбольный рынок

Футбол•16/10/2025 13:38 Машина по производству чемпионов: как Испания создала самую совершенную футбольную систему в мире

Бои•16/10/2025 12:10 Мейвезер, Кроуфорд, Эннис — трио, захватившее полусредний вес в боксе в 21-м веке