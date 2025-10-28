«Гамбург» в гостях одолел «Хайденхайм» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Германии.
Единственный гол у гостей записал на свой счет Роберт Глатцель на 83-й минуте с пенальти.
Результат матча
ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце0:1ГамбургГамбург
0:1 Роберт Глатцель 83' пен.
Хайденхайм: Диант Рамай, Омар Траоре (Марнон Буш 46'), Патрик Майнка, Тим Зирслебен, Йонас Фёренбах, Лука Кербер (Никлас Дорш 46'), Юлиан Нийус (Адам Келле 86'), Арийон Ибрахимович, Ян Шёппнер, Штефан Шиммер (Марвин Пирингер 73'), Буду Зивзивадзе (Матиас Хонсак 72')
Гамбург: Перец Даниэл, Миро Мухайм, Лука Вушкович, Джордан Торунарига, Фабиу Виейра, Николай Ремберг (Йонас Мефферт 46'), Георгий Гочолеишвили, Даниэль Эльфадли, Александер Рёссинг-Лелесиит (Immanuel Pherai 61'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (Роберт Глатцель 61'), Райан Филипп (Юссуф Поульсен 89')
Жёлтые карточки: Юлиан Нийус 35', Никлас Дорш 80', Диант Рамай 83' — Николай Ремберг 45'
Красная карточка: Тим Зирслебен 44' (Хайденхайм)
После этого противостояния «Гамбург» пробился в 1/8 финала Кубка Германии, а «Хайденхайм» завершил свое выступление на турнире.