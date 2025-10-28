Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.  Ранее стало известно, что вместо серба на этот пост могут назначить испанца Луиса Гарсию.

Деян Станкович
«Смотри, вот я тебе так скажу.  Расскажу разговоры изнутри "Спартака".  Такое впечатление, что прошёл некий цунами или ураган и сейчас абсолютное затишье — Станкович тренер "Спартака".

Замену они не ищут.  По крайней мере публично», — заявил Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Станкович тренирует «Спартак» с лета 2024 года.  Соглашение с сербом истекает в июне 2027 года.