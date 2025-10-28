28 октября «Айнтрахт» примет дортмундскую «Боруссию» в матче 1/16 финала Кубка Германии. Старт поединка в 20:30 мск.
В прошлом раунде «Айнтрахт» разгромил представителя Оберлиги «Энгерс» со счетом 5:0. «Боруссия» скромно выиграла у команды Бундеслиги 3 «Эссена» с результатом 1:0.
В нынешнем сезоне «шмели» выступают более стабильно и за его прошедший отрезок проиграли лишь раз. Во Франкфурт команда Нико Ковача приехала с двумя победами подряд. «Айнтрахт» только в прошлом матче прервал свою безвыигрышную серию.
В очной серии «Боруссия» выиграла в 3 из 5 поединков, дав сопернику победить лишь однажды. Последняя игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры считают фаворитом «Боруссию». Они предлагают 3.15 и 2.18 на победу в основное время, 2.25 и 1.67 на проход в следующий раунд.
- Искусственный интеллект считает, что матч завершится крупной победой «Боруссии» со счетом 5:2.
Трансляция матча
