«Шмели» обыграют «Айнтрахт» и продолжат свой путь в Кубке Германии?

прогноз на матч Кубка Германии, ставка за 2.25

«Айнтрахт» встретится с «Боруссией» Д в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Поединок пройдет 28 октября и начнется в 20:30 по мск.

«Айнтрахт»

Путь к 1/16 финала: Команда начала свой путь в Кубке Германии с 1/32 финала, где разгромила «Энгерс» со счетом 5:0, забивая голы в каждом тайме.

В чемпионате страны «Айнтрахт» занимает 6-е место в таблице с 13-ю очками в активе, отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4) на 4 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке Бундеслиги команда обыграла «Санкт-Паули» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. До этого «Айнтрахт» крупно уступил «Ливерпулю» (1:5) в Лиге чемпионов.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда выиграла только 1 матч, трижды проиграла и однажды сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2). За этот отрезок «Айнтрахт» сумел забить 6 голов при 15-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Коллектив из Франкфурта в последнее время начал пробуксовывать. «Айнтрахт» начал много пропускать, а также часто проигрывать.

У команды есть результативный полузащитник Рицу Доан, который успел оформить дубль в единственном матче Кубка Германии. Этот футболист может стать ключевым игроком в предстоящем матче против «Боруссии» Д.

«Боруссия» Д

Путь к 1/16 финала: «Шмели» также стартовали в Кубке Германии с 1/32 финала, где с трудом обыграли «Эссен» со счетом 1:0, забив победный гол на 79-й минуте.

В Бундеслиге «Боруссия» Д располагается на 3-й позиции в таблице с 17-ю очками в активе после 8-и туров. «Шмели» отстают от лидества в чемпионате на 7 пунктов.

Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» Д обыграла «Кельн» со счетом 1:0, забив победный гол на 90+6-й минуте, а до этого «шмели» одолели «Копенгаген» (4:2) в Лиге чемпионов.

В последних 5-и матчах команда проиграла только «Баварии» (1:2) в Бундеслиге, трижды победила и однажды сыграла вничью с «Лейпцигом» (1:1) в чемпионсте страны.

Состояние команды: «Шмели» набрали неплохой ход — команда частенько набирает очки в Бундеслиге, выигрывает в общем этапе Лиги чемпионов, а теперь попытается выйти в 1/8 финала Кубка Германии.

В последних 5-и очных матчах «Боруссия» Д трижды обыгрывала «Айнтрахт», а также по одному разу проиграла и сыграла вничью. На сей раз «шмели» также попытаются доминировать.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Айнтрахт» выиграл только 1 раз

В последних 12-и матчах «Боруссия» Д проиграла только 1 матч

«Боруссия» Д трижды обыгрывала «Айнтрахт» в последних 5-и очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссия» Д — 2.25, победа «Айнтрахт» — 3.00, ничья — за 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.35 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Боруссия» Д одержит победу в основное время. В последнее время «шмели» набрали неплохой ход.

2.25 Победа «Боруссии» Д. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Айнтрахт» — «Боруссия» Д принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.25.

Прогноз: «Айнтрахт» будет упираться до конца. Матч получится результативным.

1.85 Тотал 3 больше. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Айнтрахт» — «Боруссия» Д принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Тотал 3 больше за 1.85.