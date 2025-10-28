Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче 1/8 финала Кубка английской лиги против «Брайтона».

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

«На данный момент — это самый важный турнир, потому что именно он у нас впереди. Мы давно не выигрывали этот кубок, и если хотим изменить это — всё начинается завтра.

Чтобы пройти "Брайтон", нужно сыграть на высоком уровне», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Матч между «канонирами» и «Брайтоном» состоится завтра, 29-го октября в 22:45 по мск.