Поединок против Перу пройдет в среду, 12 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра с Чили состоится в субботу, 15 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи.

Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба — «Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все — «Локомотив», Москва), Константин Кучаев («Ростов», Ростов-на-Дону), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург).

Пресс-служба сборной России объявила расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи с Перу и Чили .

