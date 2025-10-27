Пресс-служба сборной России объявила расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи с Перу и Чили.
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Бориско («Балтика», Калининград), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва).
Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург).
Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба — «Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все — «Локомотив», Москва), Константин Кучаев («Ростов», Ростов-на-Дону), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян).
Нападающие: Иван Сергеев («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Александр Соболев («Зенит», Санкт-Петербург).
Поединок против Перу пройдет в среду, 12 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра с Чили состоится в субботу, 15 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи.