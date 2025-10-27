Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о возможном отсутствии полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в заявке национальной команды на чемпионат мира 2026-го года.

Джуд Беллингем globallookpress.com

«Я слышал споры относительно того, следует ли Беллингема включить в состав сборной Англии для участия в чемпионате мира. Он должен быть там, здесь не может быть никаких сомнений.

Если у вас есть цель, он именно тот, кто пойдёт и достигнет её. Команде нужны победители, у которых будут возникать ключевые моменты, он сможет дать это команде», — приводит слова Руни BBC.

Напомним, что сборная Англии уже обеспечила себе выход на чемпионат мира 2026-го года. В квалификации Беллингем провел за национальную команду 3 матча и отметился 1-й результативной передачей.