Известный российский экс-футболист Павел Погребняк прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Динамо» (2:1).

Павел Погребняк globallookpress.com

«Зенит был обязан побеждать, чтобы не отпустить уже на неприличное количество очков "Краснодар" и "Локомотив". Победа была нужна, как воздух. "Зенит" обретает себя. Ход с Энрике в атаке имеет место быть. "Зенит" сейчас набирает обороты. Впереди ждёт захватывающий матч с Локомотивом», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

После этого матча «Зенит» располагается на 4-й позиции в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Динамо» М — на 9-й строчке с 16-ю баллами.