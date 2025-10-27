В Санкт-Петербурге 23 октября подвергся покушению нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой, сообщают РИА Новости.

Андрей Мостовой globallookpress.com

По сведениям источника, несколько человек схватили футболиста «Зенита» за руки и пытались силой затащить в машину, но полузащитник отбился — помог прохожий. Подозреваемые задержаны.

Также сегодня утром официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале сообщила, что полицейскими Петербурга «задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста».

Напомним, вчера Мостовой играл за «Зенит» в матче с московским «Динамо» и отметился забитым голом.