«Лион» обыграл «Страсбург» (2:1) в матче 9-го тура французской Лиги 1.
У гостей голом отметился Хоакин Паничелли на 25-й минуте.
На 31-й минуте игрок «Страсбурга» Исмаэль Дукуре оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
«Лион» смог выйти вперед благодаря голу Афонсу Морейры на 90+1-й минуте.
Результат матча
ЛионЛион2:1СтрасбургСтрасбург
Лион: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Нобель Менди, Пеп Чаварриа, Унаи Лопес (Иси Паласон 61'), Оскар Валентин (Иван Балью 84'), Педро Диас, Фран Перес (Альваро Гарсия 61'), Хорхе де Фрутос (Пате Сисс 83'), Александр Алемао
Страсбург: Антонио Сивера, Юссеф Энрикес, Хон Пачеко (Виктор Парада 46'), Факундо Теналья, Хонни Отто, Карлос Аленья, Антонио Бланко (Андер Гевара 57'), Денис Суарес (Карлос Бенавидес 70'), Лукас Бое, Тони Мартинес (Хон Гуриди 84'), Карлос Висенте (Пабло Ибаньес 57')
Жёлтые карточки: Унаи Лопес 28' — Антонио Бланко 34', Денис Суарес 53', Пабло Ибаньес 72'
После этого матча «Лион» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 18-ю очками в активе. «Страсбург» располагается на 7-й позиции с 16-ю баллами.