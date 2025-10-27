После этого матча «Лион» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 18-ю очками в активе. «Страсбург» располагается на 7-й позиции с 16-ю баллами.

На 31-й минуте игрок «Страсбурга» Исмаэль Дукуре оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

У гостей голом отметился Хоакин Паничелли на 25-й минуте.

