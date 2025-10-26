«Лион» обыграл «Страсбур» и поднялся на 4 строчку в таблице

На «Групама Стэдиум» «Лион» обыграл «Страсбур» в матче девятого тура Лиги 1. Команды подходили к очной встрече на соседних местах в таблице (6-е и 7-е), а теперь гостей отделяет от хозяев два очка. «Лион» врывается в зону Лиги Чемпионов и занимает 4 место, а «Страсбур» опускается на 7 место с 16 очками. Следить за ходом встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

90+8' И всё на этом! «Лион» обыграл «Страсбур» благодаря голу в дополнительное время!

90+8' Жёлтую карточку получил Лемарешаль.

90+6' Де Карвалью выходит вместо Тессмана.

90+5' Владеет мячом «Лион», удерживают победу хозяева.

90+3' Паэз выходит вместо Хёйсберга у «Страсбура».

90+1' ГООООООООООООООООЛ! Красота от «Лиона»! Альфонсо Морейра сместился в центр с левого фланга и блестяще пробил в дальний верхний угол! 2:1, кажется, это победа!

Статистика матча 4 Удары в створ 1 7 Удары мимо 2 53 Владение мячом 47 7 Угловые удары 5 2 Офсайды 0 11 Фолы 10

90' Добавлено 6 минут.

90' Годо выходит вместо Морейры.

90' Мяч прямо в ногу Сатриано в штрафной прилетел, но не удалось пробить у игрока «Лиона».

89' Угловой заработал «Лион».

88' Геззаль навесил на дальнюю штангу, слишком сильно для Тальяфико.

87' Морейра простреливал с левого фланга – в руки Пендерсу.

87' Грейф сыграл кулаками на выходе, не дал пройти подаче с угла.

86' Угловой заработал «Страсбур».

84' Удар Геззаля из штрафной блокируют! Опаснейший момент был у ворот «Страсбура»!

82' Не получилась атака у «Лиона» по левому флангу, ушёл мяч за лицевую.

80' А теперь вообще без мяча столкнулись Дуэ и Тальяфико! Гела плечом ударил по лицу аргентинца но, жёлтую получил сам Тальяфико.

80' Тальяфико не дал Дуэ пройти на правом фланге, надёжно сыграл.

79' Паничелли пытался прострелить с левого фланга — перехватил защитник.

78' У «Лиона» Сатриано и Геззаль вышли вместо Шульца и Карабеца.

77' Омобамиделе и Лемаршаль вышли у «Страсбура» вместо Энсисо и Эль Мурабета.

76' Уаттара пробил из-за штрафной — выше ворот.

75' Шульц не зацепился за мяч на половине поля «Страсбура», опасно могло быть.

74' Шульц головой пробил мимо ворот! Опаснейший был момент, не получился удар у игрока «Лиона».

73' Барко пытался забросить мяч вперёд на Паничелли, неточно получилось.

71' Мейтленд-Найлз простреливал с правого фланга – не успел к мячу Шульц.

69' Карабец навесил со штрафного, никто не сыграл из партнёров.

69' Морейра вышел вместо Фофана.

68' На носилках увозят с поля Малика Фофана, серьёзное повреждение у бельгийца.

67' Удалён с поля Дукуре! Заслуженное удаление, Фофана до сих пор подняться не может.

66' Арбитр идёт смотреть ВАР. Возможна красная карточка.

64' Дукуре очень жёстко срубил Фофану, двумя ногами полетел в подкат защитник! Пока что жёлтой карточкой отделался игрок «Страсбура».

62' Морейра получил жёлтую карточку.

60' Пендерс забрал мяч после подачи. Не сразу зафиксировал мяч вратарь из-за дождя, но всё-таки не упустил его.

58' Тальяфико заблокировал удар Уаттара! Опасный был момент у «Страсбура».

56' Шульц упал в штрафной и просит пенальти! Арбитр пока что молчит.

53' Морейра плотно пробил с линии штрафной – мимо ворот.

49' Карабец грубо сфолил на Паничелли, без жёлтой решил оставить эпизод арбитр.

47' Энсисо пробил с края штрафной, попал в защитника.

46' Второй тайм! Пока что без замен.

45+6' Перерыв! Ничья в матче «Лиона» и «Страсбура», а хозяева ещё и не забили пенальти. Отдыхаем 15 минут!

45+6' Сфолили в штрафной игроки «Страсбура».

45+5' Энсисо заработал угловой.

45+4' Рукой сыграл Паничелли у штрафной соперника.

45+3' Уаттара обработал мяч рукой в штрафной «Лиона», арбитр заметил.

45' Добавлено 5 минут.

45' Дукуре на газоне, нужна помощь врачей ему.

44' Фофана бил с левой ноги после отскока, Паничелли заблокировал!

43' Берёт пенальти Пендерс! Почти по центру пробил Толиссо, ногой отбил кипер!

41' Не меняет решение арбитр, пенальти назначен!

39' Идёт смотреть ВАР арбитр, видимо, изменит решение.

38' Пенальти в ворота «Страсбура»! Толиссо вошёл в штрафную и получил по ногам от Барко!

38' Паничелли не догнал мяч после заброса из глубины, Грейф вышел из ворот и сыграл.

37' Карабец жёстко столкнулся с соперником на правом фланге — улетел за боковую игрок «Лиона».

35' Чуть не влетел в сетку мяч от головы Шульца! Прямо у ворот оказался игрок «Лиона», не смог среагировать вовремя.

34' Шульц пытался пройти вдоль лицевой на првом фланге, только угловой получилось заработать.

33' Дуэ пытался вывести мяч со своей половины, но грубо его встретил Тальяфико.

31' ГООООООООООООООЛ! Сравнял «Лион»! Фофана получил отличный пас вразрез от Мортона, пытался прострелить — и Дукуре срезал мяч в свои ворота. 1:1!

30' Уаттара сбил Фофана в прессинге, перестарался игрок «Страсбура».

29' Энсисо бил с правой ноги после смещения в центр – мимо ворот.

27' Не обработал мяч Энсисо у штрафной «Лиона», могло быть опасно.

25' ГОООООООООООООООООООЛ! Впереди «Страсбур! Паничелли головой замкнул навес Дуэ с фланга, 0:1!

23' Толиссо сцепился с Дукуре в центре поля, грубовато играл защитник "Страсбура".

22' Барко неточно навесил, просто зи лицевую отправил мяч.

21' Толиссо ударил по ногам Барко, шанс со стандарта у "Страсбура".

20' Тальяфико пытался по левому флангу разогнать атаку, но отправил мяч за боковую.

19' Энсисо навесил в штрафную, Дуэ скинул в центр неточно.

17' Энсисо пробил из-за штрафной – в руки Грейфу.

15' Стандарт на половине "Страсбура" будет, шанс для гостей.

14' И снова хорош Дуэ в своей штрафной! Пас Шульца на дальнюю штангу перехватил.

13' Пендерс тащит удар Шульца! Почти 1 на 1 вышел игрок "Лиона" и пробил в дальний, кипер справился!

12' Дуэ отлично сыграл в своей штрафной, прервал прострел.

10' "Страсбур" пытался выбраться на половину поля соперника, не получилось финального паса.

08' Мейтленд-Найлз врезался в соперника на правом фланге, не может сразу подняться игрок "Лиона".

06' Карабец упал в центре поля после контакта с защитником. Чисто было сыграно, считает арбитр.

05' Не прошёл заброс из глубины на Паничелли.

04' Не форсируют темп команды на старте, присматриваются друг к другу.

02' У Шульца не получилось пройти по правому флангу, корпусом сыграл защитник.

01' "Лион" начал с центра, поехали!

До матча

22:45 Команды на поле, всё готово к старту!

22:40 В Лионе во время матча ожидается около 9 градусов, к тому же, есть вероятность дождя во втором тайме. Увидим, повлияет ли это на качество поля.

22:35 Судейская бригада матча: Главный арбитр: Эрик Вателлье. Ассистенты: Стивен Торрегросса, Бри Парине Ле Телье. Четвёртый арбитр: Флоран Батта. ВАР: Йоан Руэнсар, Мехди Мохтари.

22:10 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

"Лион": Грейф, Мейтленд-Найлс, Мата, Ньякате, Тальяфико, Тессманн, Мортон, Карабец, Толиссо, Шульц, Фофана. Главный тренер: Паулу Фонсека.

"Страсбур": Пендерс, Дукуре, Сарр, Хёгсберг, Дуэ, Барко, Эль Мурабет, Уаттара, Энсисо, Морейра, Паничелли. Главный тренер: Лиам Росеньор.

"Лион"

После уверенного старта "Лион" сбавил темп, потерпев два поражения подряд в Лиге 1 — от "Тулузы" (1:2) и "Ниццы" (2:3). Оборона, надёжная в первых турах, стала уязвимой: за два последних матча команда пропустила пять мячей — на два больше, чем за предыдущие шесть.

Тем не менее на своём поле "Лион" по-прежнему выглядит стабильно. Три победы и три "сухих" встречи на "Групама Стэдиум" позволяют говорить о домашнем преимуществе. В прошлом сезоне именно здесь "Лион" одержал волевую победу над "Страсбуром" — 4:3, забив трижды после перерыва.

В распоряжении Паулу Фонсеки не будет Ореля Мангаля и Эрнеста Нуама — оба восстанавливаются после тяжёлых травм колена. Под вопросом вратарь Реми Дешам. Лидерами остаются Тайлер Мортон и Мартин Сатриано, а лучшим бомбардиром стал Павел Шульц, который офорил дубль в последнем туре.

"Страсбур"

Подопечные Лиама Росеньора продолжают удивлять: после восьми туров команда занимает шестое место, а ничья с "Пари Сен-Жермен" на "Парк де Пренс" стала очередным подтверждением её прогресса. "Страсбур" идёт без поражений в трёх последних гостевых матчах и неизменно забивает минимум дважды в выездных встречах этого сезона.

В последних пяти турах эльзасцы одержали три победы, один раз сыграли вничью и уступили лишь "Марселю". Главные действующие лица — Хоакин Паничелли, оформивший дубль в Париже, и Диего Морейра, отличившийся впервые в сезоне.

Из-за травм команде не помогут Саиду Соу, Макси Ойеделе и Эммануэль Эмега, под вопросом — Мамаду Сарр. Несмотря на потери, схема Росеньора остаётся прежней — 4-2-3-1 с быстрыми переходами и акцентом на фланговые атаки.

Личные встречи

Соперники играли между собой 103 раза. Преимущество на стороне "Лиона": 48 побед, 27 ничьих, 28 поражений. На своём поле "Лион" выиграл 5 из 6 последних матчей против "Страсбура". Последняя гостевая победа эльзасцев на "Групама Стэдиум" датируется 2019 годом. В прошлом сезоне команды выдали результативный матч — 4:3 в пользу хозяев.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95.