Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что его команда отстает от первого «Арсенала» на шесть баллов.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Я волновался перед перерывом на матчи сборных, когда мы были на 14-м месте в таблице, а "Ливерпуль" опережал нас на шесть или семь очков. Наша работа заключается не в том, чтобы следить за лидером. Если "Арсенал" выиграют все свои матчи и выиграют Премьер-лигу, поздравим их.

Но я чувствую, что команда жива, это хорошо. Я не знаю, сколько команд смогут сыграть здесь так, как играли мы, в плане смелости, владения мячом, создания моментов, ожидаемых голов и всего такого прочего.

Нужно быть стабильными и лучше действовать лучше в случаях с некоторыми деталями, но в октябре или ноябре я не думаю о том, что произойдет, если я выиграю или не выиграю Премьер-лигу.

Мы должны хорошо подготовиться к матчу с "Суонси", чтобы продолжить выступления в Кубке лиги, и подготовиться к двум последним играм АПЛ до паузы, а также к матчу в Лиге чемпионов. После паузы на матчи сборных посмотрим, что будет дальше», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.