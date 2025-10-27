Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу своей команды над «Динамо» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

Александр Ерохин globallookpress.com

«На самом деле важная победа и с точки зрения очков, и с точки зрения эмоций. Переломили, проигрывая в счёте. Все и хороший футбол показали, и бились, были заряжены. Думаю, такой настрой поможет нам в оставшихся турах чемпионата постараться забрать свои очки и бороться за выход на первую строчку.

Что касается той игры, которую тренерский штаб хочет видеть и которую мы хотим показывать, в матче с "Динамо" определённое движение вперёд было. Первые 15-20 минут мы показывали очень хороший контроль мяча и много хороших атак, подходов. Думаю, если в таком направлении по улучшению нашей игры продолжать двигаться, результат соответствующий будет», — приводит слова Ерохина «Чемпионат».

«Зенит» набрал 26 очков и занимает четвертое месте в турнирной таблице РПЛ.