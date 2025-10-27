Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением об игре своей команды в матче 13-го тура РПЛ против «Сочи» (2:4).

Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата» globallookpress.com

«Игра состояла из двух разных таймов. В первом мы вообще не вошли вы игру, абсолютно заслуженно пропустили два мяча. После перерыва команда хотела отыграться, забили гол. Не знаю, был там фол или нет, к сожалению, мы быстро пропустили третий гол, в какой‑то мере соперник наш аргумент охладил. Мы старались и дальше, забили дважды, но почему отменили. Комментировать не буду — не видел ничего. Судьи делают свое дело.

Главное, чтобы матч стал нам определенным уроком, все‑таки на игры надо выходить с первых минут готовыми. Хотя недельный цикл ничего такого не предвещал.

Ожидал ли, что "Сочи" будет играть с высокой линией защиты? Мы все это смотрели, другое дело, что есть желание побороться за мячи. Не знаю, сколько борьбы в процентном соотношении мы проиграли. Нет команд, которые не проигрывают, главное, какая реакция на следующий матч. Вот и все. Реакция на первый тайм мне понравилась, готовимся к следующей игре», — передает слова Черчесова «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующем поединке грозненцы сыграют против «Балтики» 2-го ноября.