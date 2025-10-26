В матче 8-го тура итальянской Серии А «Торино» обыграло «Дженоа» со счетом 2:1 при домашних трибунах.
Счет был открыт на 8-й минуте футболистами «Дженоа». Отличился полузащитник Мортен Торсбю. Однако во второй половине встречи хозяева смогли отыграться. На 63-й минуте с пенальти счет сравнял Стефано Сабелли, а на 90-й минуте защитник Гильермо Марипан принес «Торино» победу.
Результат матча
ТориноТурин2:1ДженоаГенуя
0:1 Мортен Торсби 7' 1:1 Гильермо Марипан 90'
Торино: Альберто Палеари, Гильермо Марипан, Сауль Коко, Маркус Педерсен, Кристиано Бираги (Ардиан Исмайли 60'), Адриен Тамез, Чезаре Казадей, Кристьян Аслани (Валентин Лацаро 60'), Никола Влашич (Сириль Нгонж 60'), Джованни Симеоне (Дуван Сапата 83'), Че Адамс (Гвидас Гинейтис 73')
Дженоа: Никола Леали, Брук Нортон-Каффи, Хоан Васкес, Лео Эстигор, Стефано Сабелли (Максвелл Корне 78'), Мортен Торсби (Витор Оливейра 87'), Руслан Малиновский (Лоренцо Коломбо 87'), Мортен Френнруп (Жан Онана 78'), Патрицио Мазини, Джефф Эхатор (Калеб Экубан 61'), Микаэль Эллертссон
Жёлтые карточки: Чезаре Казадей 29', Никола Влашич 59' — Мортен Френнруп 5', Джефф Эхатор 53'
После этой победы «Торино» поднялось на 11-ю строчку, набрав восемь очков. «Дженоа» занимает последнее, 20-е место, с тремя баллами в активе