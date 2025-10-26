В матче 8-го тура итальянской Серии А «Торино» обыграло «Дженоа» со счетом 2:1 при домашних трибунах.

Гильермо Марипан globallookpress.com

Счет был открыт на 8-й минуте футболистами «Дженоа». Отличился полузащитник Мортен Торсбю. Однако во второй половине встречи хозяева смогли отыграться. На 63-й минуте с пенальти счет сравнял Стефано Сабелли, а на 90-й минуте защитник Гильермо Марипан принес «Торино» победу.

Результат матча Торино Турин 2:1 Дженоа Генуя 0:1 Мортен Торсби 7' 1:1 Гильермо Марипан 90' Торино: Альберто Палеари, Гильермо Марипан, Сауль Коко, Маркус Педерсен, Кристиано Бираги ( Ардиан Исмайли 60' ), Адриен Тамез, Чезаре Казадей, Кристьян Аслани ( Валентин Лацаро 60' ), Никола Влашич ( Сириль Нгонж 60' ), Джованни Симеоне ( Дуван Сапата 83' ), Че Адамс ( Гвидас Гинейтис 73' ) Дженоа: Никола Леали, Брук Нортон-Каффи, Хоан Васкес, Лео Эстигор, Стефано Сабелли ( Максвелл Корне 78' ), Мортен Торсби ( Витор Оливейра 87' ), Руслан Малиновский ( Лоренцо Коломбо 87' ), Мортен Френнруп ( Жан Онана 78' ), Патрицио Мазини, Джефф Эхатор ( Калеб Экубан 61' ), Микаэль Эллертссон Жёлтые карточки: Чезаре Казадей 29', Никола Влашич 59' — Мортен Френнруп 5', Джефф Эхатор 53'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 3 Удары мимо 5 59 Владение мячом 41 9 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 14 Фолы 9

После этой победы «Торино» поднялось на 11-ю строчку, набрав восемь очков. «Дженоа» занимает последнее, 20-е место, с тремя баллами в активе