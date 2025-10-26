Наставник «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на поражение в матче 9-го тура АПЛ с «Брентфордом» (2:3).

Арне Слот globallookpress.com

«Думаю, это одно из самых болезненных поражений за всё моё время здесь. После того, как мы пропустили первый мяч, это были единственные 20–25 минут, которые мне действительно понравились в нашей игре сегодня. У нас был отличный момент с Флорианом, который не закончился голом — нужно немного удачи, чтобы такие эпизоды вернули тебя в игру и добавили энергии. Но после 30-й минуты соперник снова взял инициативу — за счёт аутов, стандартов и других моментов, в которых они были очень хороши. И, пожалуйста, не заостряйте внимание только на этих словах — они действительно многое сделали правильно.

Думаю, решающим стал момент перед их вторым голом. Тогда Коди вошёл с мячом в штрафную, но ему не отдали передачу. Если бы показать оба эпизода — пенальти, который назначили нам, и тот момент с Коди — любому арбитру в мире, он бы, возможно, сказал, что оба момента спорные, но если уж выбирать один, то пенальти следовало бы дать именно за эпизод с Коди. Наша неудача в том, что судья, как мне кажется, изначально не собирался назначать пенальти, а хотел дать штрафной. Но VAR сказал, что фол был в штрафной, и если ты считаешь, что это фол, то это уже пенальти. Такая неудача, наверное, приходит, когда играешь так, как мы сегодня», — приводит слова Слота пресс-служба клуба.

На данный момент «Ливерпуль» набрал 15 очков. Клуб идет шестым в таблице АПЛ.