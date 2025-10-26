«Мальорка» и «Леванте» поделили очки (1:1) в матче 10-го тура испанской Примеры.
Гости вышли вперед на 22-й минуте благодаря точному удару Карла Эдуарда Этты Эйонга.
На 79-й минуте «Мальорке» удалось сравнять счет, отличился Пабло Маффео.
Результат матча
МальоркаПальма-де-Мальорка1:1ЛевантеВаленсия
После этого матча «Мальорка» занимает 15-е место в таблице Примеры с 9-ю баллами в копилке. «Леванте» — на 14-й позиции с тем же количеством очков.