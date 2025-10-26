«Мальорка» и «Леванте» поделили очки (1:1) в матче 10-го тура испанской Примеры.

«Леванте»
«Леванте» globallookpress.com

Гости вышли вперед на 22-й минуте благодаря точному удару Карла Эдуарда Этты Эйонга.

На 79-й минуте «Мальорке» удалось сравнять счет, отличился Пабло Маффео.

Результат матча

МальоркаПальма-де-МальоркаМальорка1:1ЛевантеЛевантеВаленсия
После этого матча «Мальорка» занимает 15-е место в таблице Примеры с 9-ю баллами в копилке.  «Леванте» — на 14-й позиции с тем же количеством очков.