После этого матча «Мальорка» занимает 15-е место в таблице Примеры с 9-ю баллами в копилке. «Леванте» — на 14-й позиции с тем же количеством очков.

«Мальорка» и «Леванте» поделили очки (1:1) в матче 10-го тура испанской Примеры.

2.19

Прогнозы•Завтра 23:00 «Бетис» — «Атлетико». Прогноз и ставка «Матрасники» удачно погостят в Севилье

Футбол•Сегодня 20:10 «Реал» — «Барселона»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Сегодня 13:48 Новые звезды Южной Америки: кто заявил о себе на чемпионате мира U20

Футбол•Вчера 23:57 «Валенсия» — «Вильярреал»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 12:56 Главное перед Эль-Класико: форма команд, интриги и прогнозы

Главные темы сейчас

Футбол•24/10/2025 15:26 Атлет против дирижера: почему именно Беллингем и Педри определят исход Эль-Класико

Футбол•24/10/2025 17:50 Будущее уже забивает голы: вундеркинд из Мексики и еще четыре лучших игрока ЧМ U20

Футбол•24/10/2025 17:00 Особый путь Макса Даумана: как «Арсенал» оберегает своего вундеркинда

Футбол•24/10/2025 15:19 «Хартс» против Глазго: дуополия «Старой Фирмы» трещит по швам

Футбол•24/10/2025 08:10 Иногда они возвращаются: какие клубы пережили «небесную лигу»?

Выбор читателей

Футбол•22/10/2025 08:01 Судьба Станковича в «Спартаке»: Тарханов ждет отставки зимой, Ледяхов хотел бы Слуцкого вместо Гарсии

Теннис•20/10/2025 00:52 Неделя тенниса: долгожданный титул Медведева, очередной финал Александровой и кризис Мирры

Футбол•20/10/2025 02:14 «Реал» выждал момент и прибил «Хетафе»: Мбаппе забил, Винисиус довёл соперников до удалений

Футбол•22/10/2025 18:12 От фаворита на «Золотой мяч» до скамейки «Реала»: тревожная история Винисиуса

Футбол•21/10/2025 16:11 Ещё один Гарсия: кем Кахигао хочет заменить Станковича в «Спартаке»?

Самое интересное

Футбол•05/10/2025 13:45 Лицензия на терпение: почему мем «007» ничего не говорит о будущем игрока

Футбол•03/10/2025 19:51 Пять виновников краха «Манчестер Юнайтед»: от Фергюсона до Глейзеров

Футбол•03/10/2025 17:46 Слишком рано или пора? Как академии топ-клубов подводят подростков к взрослому футболу

Бои•03/10/2025 12:06 Тейкдауны Хабиба, нокауты Льюиса и еще 5 вечных рекордов UFC