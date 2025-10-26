Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подвел итог матча против «Зенита» (1:2).

Валерий Карпин globallookpress.com

«При том, как играла команда в этом составе, мы могли добиться результата. Ребята пытались выполнять установку. Понятно, что всегда можно лучше, но считаю, что они отдали всё, что у них было. Я поблагодарил ребят за эту игру, они молодцы.

С чем связываю, что было мало ударов? С игрой команды. Понятно, что ударов было не так много, но мы и не со слабой командой играли», — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

После этого матча «Зенит» располагается на 3-й позиции в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Динамо» М — на 9-й строчке с 16-ю баллами.