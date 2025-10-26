Каталонская «Барселона» может возобновить попытки подписать нападающего «Марселя» Мэйсона Гринвуда, сообщает британское издание The Sun.

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

Скауты сине-гранатовых лично наблюдали за 24-летним английским форвардом в матче 8-го тура Лиги 1 против «Гавра», где Гринвуд устроил настоящий фейерверк — забил четыре гола в победной игре «Марселя» со счетом 6:2.

По данным источника, представители «Барселоны» были впечатлены не только результативностью Гринвуда, но и его общей игрой: мобильностью, умением открываться и эффективностью в завершении атак.

Отмечается, что интерес каталонцев к игроку не случаен — еще в 2023 году, когда Гринвуд выступал на правах аренды за «Хетафе», «Барса» внимательно следила за его прогрессом.

В нынешнем сезоне Гринвуд за 12 матчей отметился восемью голами и четырьмя ассистами. Контракт нападающего с «Марселем» действует до 2027 года.