Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче против «Кристал Пэлас» (1:0)

Микель Артета globallookpress.com

«Я очень рад, потому что мы знали о сложности матча. Это была важная победа над хорошей командой. Сегодня мы были хладнокровны и превосходно действовали в обороне. Никто не создает много опасных моментов против "Кристал Пэлас" из-за их подхода к игре.

Игроки заслужили это. То, как они играют, то, как они хотят победить, — это удивительно. Пять замен сегодня снова сильно изменили ситуацию.

Вы видите другие результаты в Премьер-лиге... Нужно играть очень хорошо, чтобы побеждать», — цитирует Артету BBC

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 22 очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 10-й позиции (13 баллов).