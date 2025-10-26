Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался по поводу чемпионской гонки в текущем сезоне РПЛ.

Нуралы Алип globallookpress.com

«Когда столько соперников претендуют на золото — это и трудно, и интересно. Неприятно, что в некоторых моментах мы сами допускаем ошибки. Где-то кто-то не добегает, иногда концентрация падает. За это соперники могут наказать. Конечно, хотелось бы лидировать с большим отрывом, как это было в нескольких предыдущих сезонах. В плотном графике, когда не на первом месте, тяжелее. Тут уже не на 100, а на 200% выкладываться надо», — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

На данный момент с 27 очками лидирует ЦСКА. «Зенит» идет 4-м, набрав 23 балла.