На «Сент-Джеймс Парк» стало шумно не только из-за футбола. Новый гендиректор клуба Дэвид Хопкинсон проводит «100-дневный аудит» всех процессов, от коммерции до спортивного департамента. Но реальность проста: весь этот анализ не будет стоить ничего, если команда Эдди Хау не вернётся в зону Лиги чемпионов. На фоне тревожных разговоров о форме, травмах и неудачных концовках, «Ньюкасл» наконец-то взял столь нужные три очка — но сделал это, как и в прошлом сезоне, с нервами и драмой до последней секунды.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 2:1 Фулхэм Лондон 1:0 Джейкоб Мёрфи 18' 1:1 Саша Лукич 56' 2:1 Адам Букса 89' 3:1 Бруно Гимарайнс 90' Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Малик Тшау, Свен Ботман ( Фабиан Шер 61' ), Дэниел Бёрн, Бруно Гимарайнс, Льюис Майли ( Сандро Тонали 61' ), Джейкоб Мёрфи ( Харви Льюис Барнс 61' ), Жоэлинтон, Ник Вольтемаде ( Уильям Осула 86' ), Энтони Гордон ( Энтони Эланга 76' ) Фулхэм: Бернд Лено, Кэлвин Бейсси, Исса Диоп, Кенни Тете ( Джона Куси-Асаре 90' ), Эмиль Смит-Роу ( Кевин 46' ), Сандер Берге, Саша Лукич ( Томас Кейрни 85' ), Райан Сесеньон, Рауль Хименес, Алекс Айуоби ( Тимоти Кастань 90' ), Адама Траоре ( Джошуа Кинг 76' ) Жёлтые карточки: Адам Букса 90' — Кенни Тете 3', Алекс Айуоби 66'

Статистика матча 7 Удары в створ 5 6 Удары мимо 2 51 Владение мячом 49 3 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 11 Фолы 17

После разгрома «Бенфики» в Лиге чемпионов болельщики ждали повторения праздника. Команда начала с тем же настроем: Ник Вольтемаде попал в штангу уже на пятой минуте, Энтони Гордон терзал правый фланг «Фулхэма», а Джейкоб Мёрфи снова доказал, что никакой Эланга не способен вытеснить его из основы.

Именно Мерфи и стал автором первого гола. На 18-й минуте он поймал в засаде Калвина Бэсси, забрал у него мяч и мощным ударом отправил в дальний угол, 1:0. Всё выглядело просто: агрессивный прессинг, скорость, решительность. Трибуны вздохнули с облегчением — вот он, знакомый «Ньюкасл» Хау.

Джейкоб Мёрфи globallookpress.com

Но через десять минут темп стал падать. Вольтемаде промахнулся с близкого расстояния, Мёрфи не реализовал выход один на один, а дальше началась привычная раскачка. Команда как будто потеряла нить игры: передачи стали медленнее, концентрация упала, «Фулхэм» постепенно перестал бояться.

Ответ гостей и потеря Ботмана

Во втором тайме Марку Силва перестроил игру, снял Смита Роу и выпустил бразильца Кевина — и тот моментально перевернул фланг. Его скоростные проходы стали пыткой для Кирана Триппьера, а когда Кевин идеально подал на дальнюю штангу, Рауль Хименес с лёта зарядил в перекладину. Мяч отскочил к Саше Лукичу — и тот головой добил в пустые ворота.

Саша Лукич globallookpress.com

При этом Свен Ботман влетел в соперника и получил рассечение. На его место вышел Фабиан Шер, и «Ньюкасл» на время потерял стабильность в обороне. «Фулхэм» почувствовал запах крови: Хименес снова тревожил штрафную, Кевин бил из-под защитников, а Силва с бровки подгонял своих, чувствуя, что момент можно дожать.

Хау ответил тройной заменой: Барнс, Тонали и Осyла. Возвращение Тонали после болезни трибуны встретили овацией — он добавил движение и точности в пасах, но даже этого было мало. У «Ньюкасла» появилось желание, но пропала структура.

«Ньюкасл» — «Фулхэм» globallookpress.com

Бразильский финал под ливнем аплодисментов

Последние двадцать минут прошли в духе безумия Английской Премьер-Лиги. Гимарайнш головой пробил выше ворот, Жоэлинтон — в сетку снаружи, а Вольтемаде всё никак не мог попасть в створ. «Фулхэм» отсиживался, но выглядел опасно на контратаках, и казалось, что очередной срыв для «сорок» неизбежен.

Но Эдди Хау, как всегда, не побоялся рискнуть. Уилл Осула через десять минут на поле сделал то, что должен был сделать кто-то из лидеров. После его удара Бернд Лено парировал мяч в центр штрафной, и туда, будто по инстинкту, ворвался капитан. Бруну Гимарайнш пробил точно в угол — 90-я минута, стадион в экстазе, скамейка взрывается. Гол был не просто спасением. Это был момент, в котором слились характер, усталость и отчаяние. Гимарайнш, утирая пот, показал трибунам на герб клуба, словно хотел убедить болельщиков в чём-то.

Бруну Гимарайнш празднует гол globallookpress.com

После матча Хау признался, что доволен лишь концовкой: «Лучшее в нашем исполнении — последние двадцать пять минут». И он прав. «Ньюкасл» по-прежнему страдает от нестабильности, не умеет добивать соперников и слишком зависит от вспышек лидеров. Но всё же победа над «Фулхэмом» стала редким примером зрелости.

Теперь Хау ждёт Кубок лиги против «Тоттенхэма» и выезд к «Вест Хэму». Но команда выстояла под давлением, сыграла до конца и вытащила матч не за счёт своей игры, а за счёт характера. На фоне травм Ботмана и усталости после еврокубков это дорогого стоит.