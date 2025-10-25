Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

На «Сент-Джеймс Парк» стало шумно не только из-за футбола. Новый гендиректор клуба Дэвид Хопкинсон проводит «100-дневный аудит» всех процессов, от коммерции до спортивного департамента. Но реальность проста: весь этот анализ не будет стоить ничего, если команда Эдди Хау не вернётся в зону Лиги чемпионов. На фоне тревожных разговоров о форме, травмах и неудачных концовках, «Ньюкасл» наконец-то взял столь нужные три очка — но сделал это, как и в прошлом сезоне, с нервами и драмой до последней секунды.

Результат матча

НьюкаслНьюкасл-на-ТайнеНьюкасл2:1ФулхэмФулхэмЛондон
1:0 Джейкоб Мёрфи 18' 1:1 Саша Лукич 56' 2:1 Адам Букса 89' 3:1 Бруно Гимарайнс 90'
Ньюкасл:  Ник Поуп,  Киран Триппьер,  Малик Тшау,  Свен Ботман (Фабиан Шер 61'),  Дэниел Бёрн,  Бруно Гимарайнс,  Льюис Майли (Сандро Тонали 61'),  Джейкоб Мёрфи (Харви Льюис Барнс 61'),  Жоэлинтон,  Ник Вольтемаде (Уильям Осула 86'),  Энтони Гордон (Энтони Эланга 76')
Фулхэм:  Бернд Лено,  Кэлвин Бейсси,  Исса Диоп,  Кенни Тете (Джона Куси-Асаре 90'),  Эмиль Смит-Роу (Кевин 46'),  Сандер Берге,  Саша Лукич (Томас Кейрни 85'),  Райан Сесеньон,  Рауль Хименес,  Алекс Айуоби (Тимоти Кастань 90'),  Адама Траоре (Джошуа Кинг 76')
Жёлтые карточки:  Адам Букса 90'  —  Кенни Тете 3',  Алекс Айуоби 66'

После разгрома «Бенфики» в Лиге чемпионов болельщики ждали повторения праздника.  Команда начала с тем же настроем: Ник Вольтемаде попал в штангу уже на пятой минуте, Энтони Гордон терзал правый фланг «Фулхэма», а Джейкоб Мёрфи снова доказал, что никакой Эланга не способен вытеснить его из основы.

Именно Мерфи и стал автором первого гола.  На 18-й минуте он поймал в засаде Калвина Бэсси, забрал у него мяч и мощным ударом отправил в дальний угол, 1:0.  Всё выглядело просто: агрессивный прессинг, скорость, решительность.  Трибуны вздохнули с облегчением — вот он, знакомый «Ньюкасл» Хау.

Джейкоб Мёрфи
Джейкоб Мёрфи globallookpress.com

Но через десять минут темп стал падать.  Вольтемаде промахнулся с близкого расстояния, Мёрфи не реализовал выход один на один, а дальше началась привычная раскачка.  Команда как будто потеряла нить игры: передачи стали медленнее, концентрация упала, «Фулхэм» постепенно перестал бояться.

Ответ гостей и потеря Ботмана

Во втором тайме Марку Силва перестроил игру, снял Смита Роу и выпустил бразильца Кевина — и тот моментально перевернул фланг.  Его скоростные проходы стали пыткой для Кирана Триппьера, а когда Кевин идеально подал на дальнюю штангу, Рауль Хименес с лёта зарядил в перекладину.  Мяч отскочил к Саше Лукичу — и тот головой добил в пустые ворота.

Саша Лукич
Саша Лукич globallookpress.com

При этом Свен Ботман влетел в соперника и получил рассечение.  На его место вышел Фабиан Шер, и «Ньюкасл» на время потерял стабильность в обороне.  «Фулхэм» почувствовал запах крови: Хименес снова тревожил штрафную, Кевин бил из-под защитников, а Силва с бровки подгонял своих, чувствуя, что момент можно дожать.

Хау ответил тройной заменой: Барнс, Тонали и Осyла.  Возвращение Тонали после болезни трибуны встретили овацией — он добавил движение и точности в пасах, но даже этого было мало.  У «Ньюкасла» появилось желание, но пропала структура.

«Ньюкасл» — «Фулхэм»
«Ньюкасл» — «Фулхэм» globallookpress.com

Бразильский финал под ливнем аплодисментов

Последние двадцать минут прошли в духе безумия Английской Премьер-Лиги.  Гимарайнш головой пробил выше ворот, Жоэлинтон — в сетку снаружи, а Вольтемаде всё никак не мог попасть в створ.  «Фулхэм» отсиживался, но выглядел опасно на контратаках, и казалось, что очередной срыв для «сорок» неизбежен.

Но Эдди Хау, как всегда, не побоялся рискнуть.  Уилл Осула через десять минут на поле сделал то, что должен был сделать кто-то из лидеров.  После его удара Бернд Лено парировал мяч в центр штрафной, и туда, будто по инстинкту, ворвался капитан.  Бруну Гимарайнш пробил точно в угол — 90-я минута, стадион в экстазе, скамейка взрывается.  Гол был не просто спасением.  Это был момент, в котором слились характер, усталость и отчаяние.  Гимарайнш, утирая пот, показал трибунам на герб клуба, словно хотел убедить болельщиков в чём-то.

Бруну Гимарайнш празднует гол
Бруну Гимарайнш празднует гол globallookpress.com

После матча Хау признался, что доволен лишь концовкой: «Лучшее в нашем исполнении — последние двадцать пять минут».  И он прав.  «Ньюкасл» по-прежнему страдает от нестабильности, не умеет добивать соперников и слишком зависит от вспышек лидеров.  Но всё же победа над «Фулхэмом» стала редким примером зрелости.

Теперь Хау ждёт Кубок лиги против «Тоттенхэма» и выезд к «Вест Хэму».  Но команда выстояла под давлением, сыграла до конца и вытащила матч не за счёт своей игры, а за счёт характера.  На фоне травм Ботмана и усталости после еврокубков это дорогого стоит.