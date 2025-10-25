Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

Мойзес — защитник ЦСКА globallookpress.com

«Могу поздравить команду, с первых минут взялись за дело и стали контролировать ход игры.  Поздравляю с победой и наших многоуважаемых болельщиков.  Благодарим их за поддержку.

Этот матч можно назвать реакцией на поражение от "Локомотива"?  Матч с "Локомотивом" нанес нам определенный удар.  Соперник тогда играл лучше, а мы вышли немного выключенные.  Сегодня вышли на поле с другой энергией, отреагировали на поражение и отдали все силы, чтобы реабилитироваться», — сказал Мойзес «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 1-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе.  В следующем поединке армейцы сыграют против «Пари НН» 31-го октября.