«Монако» обыграл на своем поле «Тулузу» в матче 9-го тура Лиги 1 — 1:0.
Единственный гол в матче забил Мохамед Салису на 3-й минуте встречи.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 76 минут и заработал желтую карточку на 18-й минуте матча.
Результат матча
МонакоМонако1:0ТулузаФранция. Лига 1
1:0 Мохаммед Салису 3'
Монако: Филипп Кён, Тило Керер, Мохаммед Салису, Кристиан Мависса, Кассум Уаттара, Мамаду Кулибали (Джордан Тезе 46'), Александр Головин (Pape Cabral 76'), Крепин Дьятта, Такуми Минамино, Ансумане Фати (Магнес Аклиуше 60'), Фоларин Балогун (Джордж Иленихена 60')
Тулуза: Гийом Рест, Расмус Николайсен (Сантьяго Идальго 73'), Чарли Крессвел, Марк Маккензи, Янн Гбоу, Абу Франсис (Алексис Восса 66'), Кристиан Кассерес (Марио Сауэр 84'), Арон Дённум, Эмерсонн да Силва, Франк Магри (Джибриль Сидибе 73'), Dayann Methalie (Уоррен Каманзи 84')
Жёлтые карточки: Александр Головин 18', Мамаду Кулибали 45', Тило Керер 66' — Абу Франсис 34', Эмерсонн да Силва 54', Dayann Methalie 67', Чарли Крессвел 90+5'
«Монако» поднялось на 3-е место в Лиге 1 с 17 баллами, «Тулуза» (13) — восьмая.