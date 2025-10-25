«Монако» обыграл на своем поле «Тулузу» в матче 9-го тура Лиги 1 — 1:0.

Единственный гол в матче забил Мохамед Салису на 3-й минуте встречи.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 76 минут и заработал желтую карточку на 18-й минуте матча.

Результат матча

Монако Монако 1:0 Тулуза Франция. Лига 1

1:0 Мохаммед Салису 3'

Монако: Филипп Кён, Тило Керер, Мохаммед Салису, Кристиан Мависса, Кассум Уаттара, Мамаду Кулибали ( Джордан Тезе 46' ), Александр Головин ( Pape Cabral 76' ), Крепин Дьятта, Такуми Минамино, Ансумане Фати ( Магнес Аклиуше 60' ), Фоларин Балогун ( Джордж Иленихена 60' )

Тулуза: Гийом Рест, Расмус Николайсен ( Сантьяго Идальго 73' ), Чарли Крессвел, Марк Маккензи, Янн Гбоу, Абу Франсис ( Алексис Восса 66' ), Кристиан Кассерес ( Марио Сауэр 84' ), Арон Дённум, Эмерсонн да Силва, Франк Магри ( Джибриль Сидибе 73' ), Dayann Methalie ( Уоррен Каманзи 84' )

Жёлтые карточки: Александр Головин 18', Мамаду Кулибали 45', Тило Керер 66' — Абу Франсис 34', Эмерсонн да Силва 54', Dayann Methalie 67', Чарли Крессвел 90+5'