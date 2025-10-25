«Эспаньол» одолел «Эльче» (1:0) в матче 10-го тура испанской Примеры.
Единственный гол у хозяев записал на свой счет Карлос Ромеро на 47-й минуте.
Результат матча
ЭспаньолБарселона1:0ЭльчеИспания. Ла Лига
1:0 Карлос Ромеро 47'
Эспаньол: Марко Дмитрович, Клеменс Ридель (Фернандо Калеро 46'), Леандро Кабрера, Карлос Ромеро (Хосе Салинас 75'), Эдуардо Экспозито (Урко Гонсалес 75'), Поль Лосано, Пере Милья (Омар Эль-Хилали 82'), Роберто Фернандес, Шарль Пикель, Рубен Санчес, Жофре Каррерас (Тайрис Долан 65')
Эльче: Игнасио Пенья, Альваро Нуньес, Лео Петро (Родриго Мендоса 56'), Педро Бигас (Виктор Чуст 79'), Давид Аффенгрубер, Марк Агуадо (Хосан 70'), Алейкс Фебас, Мартим Нету (Адрия Педроса 56'), Андре Силва, Рафаэль Мир Висенте, Херман Валера (Альваро Родригес 70')
Жёлтые карточки: Клеменс Ридель 11', Поль Лосано 65', Пере Милья 79', Леандро Кабрера 88' — Рафаэль Мир Висенте 39', Альваро Нуньес 90+1'
После этого матча «Эспаньол» занимает 3-е место в таблице Примеры с 18-ю очками в активе. «Эльче» — на 7-й строчке (14).