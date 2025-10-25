«Хетафе» одержал гостевую победу над «Атлетиком» (1:0) в матче 10-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в этом матче гости забили на 75-й минуте благодаря точному удару Борхи Майорала.
Результат матча
АтлетикБильбао0:1ХетафеХетафе
0:1 Борха Майораль 75'
Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ (Хесус Аресо 31'), Даниэль Вивиан, Эмерик Лапорт, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга 59'), Микель Хаурегисар, Ойан Сансет, Алехандро Беренгер (Роберт Наварро 59'), Нико Уильямс, Горка Гурусета (Мароан Саннади 59')
Хетафе: Давид Сория, Диего Рико, Даконам Ортега Дьене, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Кико Фемения (Хавьер Муньос 85'), Мауро Арамбарри, Луис Милья, Борха Майораль, Кобо да Коста (Марио Мартин 68'), Адриан Лисо
Жёлтые карточки: Горка Гурусета 32' — Домингуш Дуарте 88'
«Хетафе» располагается на 9-й позиции в таблице Примеры с 14-ю очками в активе. «Атлетик» — на 8-й строчке с тем же количеством баллов.