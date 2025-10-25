«Хетафе» располагается на 9-й позиции в таблице Примеры с 14-ю очками в активе. «Атлетик» — на 8-й строчке с тем же количеством баллов.

Единственный гол в этом матче гости забили на 75-й минуте благодаря точному удару Борхи Майорала .

«Хетафе» одержал гостевую победу над «Атлетиком» (1:0) в матче 10-го тура испанской Примеры.

2.14

Прогнозы•Завтра 23:00 «Райо Вальекано» — «Алавес». Прогноз и ставка «Пчёлы» привычно искусают «Алавес»

Футбол•Сегодня 22:34 «Валенсия» — «Вильярреал»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Сегодня 12:56 Главное перед Эль-Класико: форма команд, интриги и прогнозы

Футбол•Вчера 17:50 Будущее уже забивает голы: вундеркинд из Мексики и еще четыре лучших игрока ЧМ U20

Футбол•Вчера 15:26 Атлет против дирижера: почему именно Беллингем и Педри определят исход Эль-Класико

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 17:00 Особый путь Макса Даумана: как «Арсенал» оберегает своего вундеркинда

Футбол•Вчера 15:19 «Хартс» против Глазго: дуополия «Старой Фирмы» трещит по швам

Футбол•Вчера 08:10 Иногда они возвращаются: какие клубы пережили «небесную лигу»?

Футбол•23/10/2025 18:37 Звездный инкубатор: Узун, Ларссон и еще четыре игрока «Айнтрахта», которые уже на радаре топ-клубов

Футбол•23/10/2025 16:56 Время притормозить: выдержит ли Родри еще один сезон в «Ман Сити»?

Выбор читателей

Теннис•20/10/2025 00:52 Неделя тенниса: долгожданный титул Медведева, очередной финал Александровой и кризис Мирры

Футбол•22/10/2025 18:12 От фаворита на «Золотой мяч» до скамейки «Реала»: тревожная история Винисиуса

Футбол•20/10/2025 02:14 «Реал» выждал момент и прибил «Хетафе»: Мбаппе забил, Винисиус довёл соперников до удалений

Футбол•21/10/2025 16:11 Ещё один Гарсия: кем Кахигао хочет заменить Станковича в «Спартаке»?

Футбол•20/10/2025 23:06 Трансферный дайджест. 14 — 20 октября

Самое интересное

Футбол•25/07/2025 11:43 Дешевле — не значит хуже. Как клубы АПЛ научились выгодно заменять звезд

Бои•25/07/2025 12:59 Два нокаута против Макгрегора, разгром Чендлера и еще 5 самых ярких побед Порье в UFC

Футбол•24/07/2025 14:45 Быстрое падение. Почему богатство не спасает футболистов от банкротства

Футбол•23/07/2025 23:28 «Айнтрахт» заработал на нападающих 345 млн евро за шесть лет. Вот, как команде это удаётся