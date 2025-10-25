«Аль-Наср» в гостях обыграл «Аль-Хазм» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В составе гостей голы записали на свой счет Жоау Феликс на 25-й минуте и Криштиану Роналду на 88-й минуте.

Результат матча

Аль-Хазм Ар-Расс 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд

0:1 Жоау Фелиш 25' 0:2 Криштиану Роналду 88'

Аль-Хазм: Бруну Варела, Абдулла Аль-Шанкити, Базиль Аль-Сайали ( Наваф Аль-Хабаши 64' ), Лорейнц Розье, Амир Саюд, Фабиу Мартинш ( Элиас Моквана 64' ), Abdulrahman Aldakhil ( Абделмунаим Бутуил 81' ), Sultan Tanker, Abdulaziz Al-Harbi ( Saud Al-Rashid 46' ), Ahmed Hussain Al-Nakhli, Omar Jehad Al Somah ( Мигел Карвалью 64' )

Аль-Наср: Наваф Аль-Акиди, Иньиго Мартинес, Мохамед Симакан, Абдулла аль-Хайбари, Жоау Фелиш ( Али Аль-Хассан 72' ), Криштиану Роналду, Кингсли Коман ( Abdulelah Al-Amri 90' ), Анжело Габриэл ( Уэсли 72' ), Садио Мане ( Абдулрахман Гариб 90' ), Айман Яхья ( Султан Аль-Ганам 46' ), Nawaf Bu Washl

Жёлтые карточки: Omar Jehad Al Somah 33', Abdulrahman Aldakhil 44', Ahmed Hussain Al-Nakhli 48' — Садио Мане 13', Абдулла аль-Хайбари 24'