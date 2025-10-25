«Аль-Наср» в гостях обыграл «Аль-Хазм» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»
Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра» globallookpress.com

В составе гостей голы записали на свой счет Жоау Феликс на 25-й минуте и Криштиану Роналду на 88-й минуте.

Результат матча

Аль-ХазмАр-РассАль-Хазм0:2Аль-НасрАль-НасрЭр-Рияд
0:1 Жоау Фелиш 25' 0:2 Криштиану Роналду 88'
Аль-Хазм:  Бруну Варела,  Абдулла Аль-Шанкити,  Базиль Аль-Сайали (Наваф Аль-Хабаши 64'),  Лорейнц Розье,  Амир Саюд,  Фабиу Мартинш (Элиас Моквана 64'),  Abdulrahman Aldakhil (Абделмунаим Бутуил 81'),  Sultan Tanker,  Abdulaziz Al-Harbi (Saud Al-Rashid 46'),  Ahmed Hussain Al-Nakhli,  Omar Jehad Al Somah (Мигел Карвалью 64')
Аль-Наср:  Наваф Аль-Акиди,  Иньиго Мартинес,  Мохамед Симакан,  Абдулла аль-Хайбари,  Жоау Фелиш (Али Аль-Хассан 72'),  Криштиану Роналду,  Кингсли Коман (Abdulelah Al-Amri 90'),  Анжело Габриэл (Уэсли 72'),  Садио Мане (Абдулрахман Гариб 90'),  Айман Яхья (Султан Аль-Ганам 46'),  Nawaf Bu Washl
Жёлтые карточки:  Omar Jehad Al Somah 33',  Abdulrahman Aldakhil 44',  Ahmed Hussain Al-Nakhli 48'  —  Садио Мане 13',  Абдулла аль-Хайбари 24'

После этого матча «Аль-Наср» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 18-ю очками в активе.  «Аль-Хазм» — на 14-й позиции (5).