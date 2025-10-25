«Аль-Наср» в гостях обыграл «Аль-Хазм» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В составе гостей голы записали на свой счет Жоау Феликс на 25-й минуте и Криштиану Роналду на 88-й минуте.
Результат матча
Аль-ХазмАр-Расс0:2Аль-НасрЭр-Рияд
0:1 Жоау Фелиш 25' 0:2 Криштиану Роналду 88'
Аль-Хазм: Бруну Варела, Абдулла Аль-Шанкити, Базиль Аль-Сайали (Наваф Аль-Хабаши 64'), Лорейнц Розье, Амир Саюд, Фабиу Мартинш (Элиас Моквана 64'), Abdulrahman Aldakhil (Абделмунаим Бутуил 81'), Sultan Tanker, Abdulaziz Al-Harbi (Saud Al-Rashid 46'), Ahmed Hussain Al-Nakhli, Omar Jehad Al Somah (Мигел Карвалью 64')
Аль-Наср: Наваф Аль-Акиди, Иньиго Мартинес, Мохамед Симакан, Абдулла аль-Хайбари, Жоау Фелиш (Али Аль-Хассан 72'), Криштиану Роналду, Кингсли Коман (Abdulelah Al-Amri 90'), Анжело Габриэл (Уэсли 72'), Садио Мане (Абдулрахман Гариб 90'), Айман Яхья (Султан Аль-Ганам 46'), Nawaf Bu Washl
Жёлтые карточки: Omar Jehad Al Somah 33', Abdulrahman Aldakhil 44', Ahmed Hussain Al-Nakhli 48' — Садио Мане 13', Абдулла аль-Хайбари 24'
После этого матча «Аль-Наср» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 18-ю очками в активе. «Аль-Хазм» — на 14-й позиции (5).