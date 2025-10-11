18-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит ближайший тур Ла Лиги, в котором каталонцы сыграют с «Жироной», сообщает Mundo Deportivo.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ямаль, который изначально был вызван в сборную Испании, но был отпущен из-за рецидива травмы в паховой области, уже вернулся в «Барселону», где проходит интенсивную программу реабилитации. Испанский нападающий должен быть полностью готов к матчу с «Реалом», запланированному на 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

По текущим данным, Ямаль пропустит от двух до трех недель из-за травмы паха. В этом сезоне он сыграл за «Барселону» пять матчей, забил два гола и отдал три результативных передачи.