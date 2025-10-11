Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Полный «Строберри Арена» — 50 151 зритель, рекорд для стадиона — ждал перезагрузки от команды Йон-Даля Томассона. Вместо этого почти весь матч прошёл под диктовку гостей. Теперь даже три победы в трёх оставшихся матчах не гарантируют Швеции попадание хотя бы в плей-офф квалификации к ЧМ.

Результат матча

ШвецияСтокгольмШвеция0:2ШвейцарияШвейцарияБерн
0:1 Гранит Джака 65' пен. 0:2 Иоганн Манзамби 90+4'
Швеция:  Виктор Юханссон,  Густаф Лагербильке,  Исак Хин,  Габриэль Гудмундссон,  Лукас Бергвалль (Руни Барджи 86'),  Йеспер Карлстрём (Anton Jonsson Saletros 67'),  Ясин Аяри,  Кен Сема (Даниэль Свенссон 73'),  Александр Бернхардссон (Эмиль Хольм 73'),  Виктор Дьёкереш,  Александер Исак
Швейцария:  Грегор Кобель,  Рикардо Родригес,  Мануэль Аканджи,  Нико Эльведи,  Сильван Видмер (Лука Жакес 74'),  Фабиан Ридер (Джибриль Соу 59'),  Гранит Джака,  Ремо Фройлер,  Дан Ндой,  Брил Эмболо,  Рубен Варгас (Иоганн Манзамби 84')
Жёлтые карточки:  Густаф Лагербильке 90+6'  —  Мануэль Аканджи 49'

Команда Мурата Якина сразу задрала темп и осадила штрафную хозяев: за девять минут Швейцария исполнила пять угловых, а уже на 4-й Брель Эмболо после корнера врезал в дальнюю штангу.  Виктор Юханнссон в эти отрезки работал на пределе — отбивал дальние удары Гранита Джаки, страховал на выходах, но сам однажды ошибся, подарив швейцарцам полупустые ворота, от наказания Швецию спас лишь сумбур в завершающей фазе атаки.

Постепенно хозяева встрепенулись и нашли то единственное, что им реально удавалось до перерыва, — быстрые выпады через левый край.  На 26-й Александр Исак, получив тонкий пас от Лукаса Бергвалля, пробил в ближнюю штангу, а за пару минут до свистка Швеция обязана была выходить вперёд: Исак вырвался на простор и отпасовал под пустые ворота всё тому же Бергваллю — мяч в решающий миг запутался у 19-летнего хавбека в ногах.  Облегчённый вздох секторов гостей и тяжёлый гул трибун хозяев — это очень символично описывало вечер.

Промах Бергваля
Промах Бергваля globallookpress.com

После перерыва рисунок не изменился кардинально.  Швейцария держала мяч и методично искала изъяны в позициях крайних защитников Швеции, чередуя фланги: Дан Ндойе раз за разом проверял Юханнссона ударами и подачами, Рубен Варгас выигрывал дуэли один в один, Эмболо продолжал гнуть линию на опережении.  Хозяева отвечали вспышками — Ясин Айяри зарядил рядом со штангой, Исак и Бергвалль пробовали комбинировать на входе в штрафную, но всё чаще вязли в организованном отборе гостей.

Ключевые эпизоды и перелом

Матч сломала ситуация в середине второго тайма.  На 65-й минуте Александр Бернхардссон на спринте в спину слегка подтолкнул вышедшего на замену Джибриля Соу — Энтони Тейлор без колебаний указал на точку.  Капитан Швейцарии Джака ударил мощно и по центру, 0:1.  Пропущенный мяч обрушил остатки шведского контроля эмоций: хозяева на мгновение потеряли компактность, и гости могли «закрывать» игру уже через минуту — изящная стенка Ндойе и Эмболо завершилась рикошетом от спины защитника в считанных сантиметрах от штанги.

Пенальти Джаки
Пенальти Джаки globallookpress.com

Швеция всё-таки получила свой второй «матчбол» — вновь у Бергвалля: приём грудью, разворот, удар с шести метров на 85-й минуте… и мяч улетает выше.  В концовке трибуны ответили на этот вечер раздражения баннерами и песней в адрес экс-наставника Янне Андерссона.  А Швейцария поставила контрольную печать в добавленное время: юный Жоан Манзамби (вышел со скамейки) пробил не сильно, но с рикошетом, который дезориентировал Юханнссона, — 0:2.  У гостей по-прежнему «сухая» кампания в отборе на ЧМ, у хозяев — второе поражение в трёх турах и тяжёлое чувство упущенного.

Жоан Манзамби празднует гол
Жоан Манзамби празднует гол globallookpress.com

Контекст, тактика и что дальше

По цифрам и ощущениям это была взрослая выездная победа лидера группы.  Швейцария сыграла так, как Якин и хотел видеть команду после турбулентного 2024-го: плотные расстояния между линиями, агрессивный, но расчётливый прессинг, быстрый переход через фланги и дисциплина в своей трети.  Эмболо получил минимум пространства — и всё равно отметился штангой и парой предголевых эпизодов; Ндойе и Варгас разрывали края динамикой; в центре поля Джака не просто забил — он управлял ритмом и сменой направления атак, а связка Аканджи — Эльведи хладнокровно гасила редкие прострелы на Дьёкереша и Исака.  Итоговый ноль у Кобеля — логичен.

У Швеции проблемы системные.  Без мяча команда слишком глубоко оседает после первых неудачных попыток прессинга, что рождает большие дыры между опорной зоной и линией обороны.  В атаке же всё сводилось к индивидуальным проблескам Исака и эпизодическим подключениям — структуры для взлома не было видно, а реализация подвела в ключевые моменты.  Неудивительно, что на послематчевых включениях Виктор Дьёкереш говорил об отсутствии «энергии и качества в завершающей фазе».  Томассон, несмотря на баннеры и свист, держится за идею: «Это не нокаут.  В этой группе все у всех берут очки; победа над Косово — и мы снова в гонке за второе место».

Швеция — Швейцария
Швеция — Швейцария globallookpress.com

Турнирная математика безжалостна.  Швейцария — 9 очков из 9 и уверенная вершина таблицы, при этом всё ещё без пропущенных мячей в отборе.  У Словении (2 очка) и Косово (4 очка) — нулевая ничья между собой, у Швеции — лишь 1 очко и последнее место после трёх туров.

В понедельник на «Уллеви» приедет Косово, которое месяц назад обыграло «сине-жёлтых» в Приштине 2:0.  Для Томассона это не просто матч за очки — это игра за доверие и за право продолжать перестройку.  А для Швейцарии — поездка в Любляну с возможностью сделать ещё один шаг к шестому подряд мундиалю.