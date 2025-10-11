Полный «Строберри Арена» — 50 151 зритель, рекорд для стадиона — ждал перезагрузки от команды Йон-Даля Томассона. Вместо этого почти весь матч прошёл под диктовку гостей. Теперь даже три победы в трёх оставшихся матчах не гарантируют Швеции попадание хотя бы в плей-офф квалификации к ЧМ.

Результат матча Швеция Стокгольм 0:2 Швейцария Берн 0:1 Гранит Джака 65' пен. 0:2 Иоганн Манзамби 90+4' Швеция: Виктор Юханссон, Густаф Лагербильке, Исак Хин, Габриэль Гудмундссон, Лукас Бергвалль ( Руни Барджи 86' ), Йеспер Карлстрём ( Anton Jonsson Saletros 67' ), Ясин Аяри, Кен Сема ( Даниэль Свенссон 73' ), Александр Бернхардссон ( Эмиль Хольм 73' ), Виктор Дьёкереш, Александер Исак Швейцария: Грегор Кобель, Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Сильван Видмер ( Лука Жакес 74' ), Фабиан Ридер ( Джибриль Соу 59' ), Гранит Джака, Ремо Фройлер, Дан Ндой, Брил Эмболо, Рубен Варгас ( Иоганн Манзамби 84' ) Жёлтые карточки: Густаф Лагербильке 90+6' — Мануэль Аканджи 49'

Статистика матча 1 Удары в створ 6 6 Удары мимо 4 42 Владение мячом 58 4 Угловые удары 9 1 Офсайды 1 13 Фолы 10

Команда Мурата Якина сразу задрала темп и осадила штрафную хозяев: за девять минут Швейцария исполнила пять угловых, а уже на 4-й Брель Эмболо после корнера врезал в дальнюю штангу. Виктор Юханнссон в эти отрезки работал на пределе — отбивал дальние удары Гранита Джаки, страховал на выходах, но сам однажды ошибся, подарив швейцарцам полупустые ворота, от наказания Швецию спас лишь сумбур в завершающей фазе атаки.

Постепенно хозяева встрепенулись и нашли то единственное, что им реально удавалось до перерыва, — быстрые выпады через левый край. На 26-й Александр Исак, получив тонкий пас от Лукаса Бергвалля, пробил в ближнюю штангу, а за пару минут до свистка Швеция обязана была выходить вперёд: Исак вырвался на простор и отпасовал под пустые ворота всё тому же Бергваллю — мяч в решающий миг запутался у 19-летнего хавбека в ногах. Облегчённый вздох секторов гостей и тяжёлый гул трибун хозяев — это очень символично описывало вечер.

Промах Бергваля globallookpress.com

После перерыва рисунок не изменился кардинально. Швейцария держала мяч и методично искала изъяны в позициях крайних защитников Швеции, чередуя фланги: Дан Ндойе раз за разом проверял Юханнссона ударами и подачами, Рубен Варгас выигрывал дуэли один в один, Эмболо продолжал гнуть линию на опережении. Хозяева отвечали вспышками — Ясин Айяри зарядил рядом со штангой, Исак и Бергвалль пробовали комбинировать на входе в штрафную, но всё чаще вязли в организованном отборе гостей.

Ключевые эпизоды и перелом

Матч сломала ситуация в середине второго тайма. На 65-й минуте Александр Бернхардссон на спринте в спину слегка подтолкнул вышедшего на замену Джибриля Соу — Энтони Тейлор без колебаний указал на точку. Капитан Швейцарии Джака ударил мощно и по центру, 0:1. Пропущенный мяч обрушил остатки шведского контроля эмоций: хозяева на мгновение потеряли компактность, и гости могли «закрывать» игру уже через минуту — изящная стенка Ндойе и Эмболо завершилась рикошетом от спины защитника в считанных сантиметрах от штанги.

Пенальти Джаки globallookpress.com

Швеция всё-таки получила свой второй «матчбол» — вновь у Бергвалля: приём грудью, разворот, удар с шести метров на 85-й минуте… и мяч улетает выше. В концовке трибуны ответили на этот вечер раздражения баннерами и песней в адрес экс-наставника Янне Андерссона. А Швейцария поставила контрольную печать в добавленное время: юный Жоан Манзамби (вышел со скамейки) пробил не сильно, но с рикошетом, который дезориентировал Юханнссона, — 0:2. У гостей по-прежнему «сухая» кампания в отборе на ЧМ, у хозяев — второе поражение в трёх турах и тяжёлое чувство упущенного.

Жоан Манзамби празднует гол globallookpress.com

Контекст, тактика и что дальше

По цифрам и ощущениям это была взрослая выездная победа лидера группы. Швейцария сыграла так, как Якин и хотел видеть команду после турбулентного 2024-го: плотные расстояния между линиями, агрессивный, но расчётливый прессинг, быстрый переход через фланги и дисциплина в своей трети. Эмболо получил минимум пространства — и всё равно отметился штангой и парой предголевых эпизодов; Ндойе и Варгас разрывали края динамикой; в центре поля Джака не просто забил — он управлял ритмом и сменой направления атак, а связка Аканджи — Эльведи хладнокровно гасила редкие прострелы на Дьёкереша и Исака. Итоговый ноль у Кобеля — логичен.

У Швеции проблемы системные. Без мяча команда слишком глубоко оседает после первых неудачных попыток прессинга, что рождает большие дыры между опорной зоной и линией обороны. В атаке же всё сводилось к индивидуальным проблескам Исака и эпизодическим подключениям — структуры для взлома не было видно, а реализация подвела в ключевые моменты. Неудивительно, что на послематчевых включениях Виктор Дьёкереш говорил об отсутствии «энергии и качества в завершающей фазе». Томассон, несмотря на баннеры и свист, держится за идею: «Это не нокаут. В этой группе все у всех берут очки; победа над Косово — и мы снова в гонке за второе место».

Швеция — Швейцария globallookpress.com

Турнирная математика безжалостна. Швейцария — 9 очков из 9 и уверенная вершина таблицы, при этом всё ещё без пропущенных мячей в отборе. У Словении (2 очка) и Косово (4 очка) — нулевая ничья между собой, у Швеции — лишь 1 очко и последнее место после трёх туров.

В понедельник на «Уллеви» приедет Косово, которое месяц назад обыграло «сине-жёлтых» в Приштине 2:0. Для Томассона это не просто матч за очки — это игра за доверие и за право продолжать перестройку. А для Швейцарии — поездка в Любляну с возможностью сделать ещё один шаг к шестому подряд мундиалю.