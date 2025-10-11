Сборная Португалии примет команду Ирландии в матче группы F квалификации чемпионата мира. Встреча состоится 11 октября в Лиссабоне на «Жозе Альваладе». Начало в 21:45 мск.

Португалия, окрыленная победой в Лиге наций, громко зашла в квалификацию на ЧМ, со старта одолев Армению (5:0) и Венгрию (3:2). Теперь у команды 6 очков. Она лидер квартета и очередная победа может позволить ей уйти в отрыв от оппонентов.

Ирландия, несмотря на последнее место в группе, является непростым соперников, который может не простить расслабленности. Команда забила дважды Венгрии, вырвав ничью. Она забила Армении, хоть и проиграла 1:2. Ирландцы постараются сегодня сыграть вничью, что явно не входит в планы хозяев.

Котировки букмекеров: 1.13 на победу Португалии, 8.80 на ничью, 25.0 на победу Ирландии.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу Португалии со счетом 3:1.

