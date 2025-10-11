Сборная Венгрии переиграла команду Армении в матче отборочного раунда ЧМ-2026 — 2:0.

Счет в матче открыл Даниэль Лукач на 56-й минуте встречи. Дьембор Грубер удвоил преимущество своей команды на 90+4-й минуте поединка.

Результат матча

Венгрия Будапешт 1:0 Армения Ереван

1:0 Daniel Lukacs 56'

Венгрия: Лоик Него, Вилли Орбан, Аттила Салаи, Милош Керкез, Бендегуз Болла ( Аттила Ошват 75' ), Андраш Шефер, Доминик Собослаи, Каллум Стайлз ( Milan Vitalis 75' ), B.Toth, Alex Toth ( Жолт Надь 63' ), Daniel Lukacs ( Жомбор Грубер 63' )

Армения: Хенри Авакян, Эрик Пилоян, Георгий Арутюнян ( Артур Миранян 86' ), Сергей Мурадян, Наяир Тикнизян, Лукас Селараян ( Жираир Шагоян 59' ), Тигран Барсегян ( Karen Muradyan 79' ), Угочукву Иву ( Грант-Леон Ранос 79' ), Ваган Бичахчян ( Артур Серобян 59' ), Камо Оганесян, Eduard Sperstian

Жёлтая карточка: Георгий Арутюнян 14' (Армения)