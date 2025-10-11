Сборная Венгрии переиграла команду Армении в матче отборочного раунда ЧМ-2026 — 2:0.
Счет в матче открыл Даниэль Лукач на 56-й минуте встречи. Дьембор Грубер удвоил преимущество своей команды на 90+4-й минуте поединка.
Результат матча
ВенгрияБудапешт1:0АрменияЕреван
1:0 Daniel Lukacs 56'
Венгрия: Лоик Него, Вилли Орбан, Аттила Салаи, Милош Керкез, Бендегуз Болла (Аттила Ошват 75'), Андраш Шефер, Доминик Собослаи, Каллум Стайлз (Milan Vitalis 75'), B.Toth, Alex Toth (Жолт Надь 63'), Daniel Lukacs (Жомбор Грубер 63')
Армения: Хенри Авакян, Эрик Пилоян, Георгий Арутюнян (Артур Миранян 86'), Сергей Мурадян, Наяир Тикнизян, Лукас Селараян (Жираир Шагоян 59'), Тигран Барсегян (Karen Muradyan 79'), Угочукву Иву (Грант-Леон Ранос 79'), Ваган Бичахчян (Артур Серобян 59'), Камо Оганесян, Eduard Sperstian
Жёлтая карточка: Георгий Арутюнян 14' (Армения)
Благодаря этой победе Венгрия поднимается на 2-е место в группе с 4 очками, а Армения опускается на 3-ю строчку квартета.