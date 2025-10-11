24-летний испанский вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия поделился информацией о состоянии своего здоровья после травмы, полученной в концовке матча Ла Лиги с «Овьедо» (1:3), который состоялся 25 сентября.

Жоан Гарсия globallookpress.com

«Мое возвращение? Осталось около месяца, посмотрим, как пойдут дела… С моим коленом все в порядке, все очень хорошо», — слова футболиста приводит Фабрицио Романо.

Вратарь перенес операцию на разрыв внутреннего мениска левого колена и, по прогнозам клуба, восстановление займет от четырех до шести недель. В текущем сезоне Жоан провел за «Барселону» семь матчей, пропустив пять голов и три раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.