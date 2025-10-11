Бывший капитан, а потом спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал перспективы клуба в этом сезоне в российской Премьер-лиге.

Дмитрий Андреев globallookpress.com

«Если тренера увольняют, значит, что-то пошло не так. Уверен, "Оренбургу" не грозит вылет в этом сезоне, там хорошая команда. Если новый тренер быстро сработает, все будет хорошо», — написал Андреев в своей соцсети.

После матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1) в отставку был отправлен главный тренер Владимир Слишкович, а на его место пришел 41-летний Ильдар Ахметзянов, несколько сезонов успешно проработавший с «КАМАЗом» в Первой лиге.