Вратарь сборной России Матвей Сафонов дал комментарий по поводу матча против Ирана (2:1).

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Атмосфера? Супер, полный стадион болельщиков, 42 тысячи, даже больше, если не ошибаюсь. Чувствуется, что играем дома, это непередаваемое ощущение. Для меня это большое удовольствие, я всегда жду этих поездок в сборную, потому что я понимаю, что для меня любая игровая минута важна, что нужно за них цепляться. С полной самоотдачей и огромным желанием каждый раз приезжаю сюда играть, спасибо, что дают.

Хочется сказать спасибо сопернику за такую самоотдачу. Прекрасный спарринг. Думаю, что все получили удовольствие», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 14 октября против сборной Боливии в Москве.