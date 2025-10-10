Итальянский клуб «Наполи» проявляет интерес к аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, пишет La Gazzetta dello Sport.

Кобби Майну globallookpress.com

Спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна внимательно следит за развитием 20-летнего футболиста и высоко оценивает его потенциал. Летом уже были сделаны запросы по аренде, и Майну был готов к такому варианту, но планы «Наполи» изменились, а «Манчестер Юнайтед» отказался отпускать игрока.

Майну испытывает недовольство из-за недостатка игрового времени: в текущем сезоне он принял участие в двух первых турах Премьер-лиги, а в последующих пяти матчах провёл на поле всего 113 минут, не выходя в стартовом составе.

Возможная аренда в «Наполи» будет обсуждаться при условии отсутствия обязательства выкупа. В нынешнем составе неаполитанцев уже выступают экс-игроки «Манчестер Юнайтед» — Скотт Мактоминей и Расмус Хейлунн, что может стать дополнительным фактором для адаптации Майну в клубе.