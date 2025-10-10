10 октября в Сеуле состоится товарищеский матч между сборными Южной Кореи и Бразилии.  Начало игры в 14:00 мск.

Южная Корея в сентябре провела два товарищеских матча.  Хозяева победили 2:0 сборную США и сыграли вничью 2:2 с Мексикой.

Бразилия оформила проход на чемпионат мира, заняв 5-е место в итоговой группе.  Последние матчи команда провела в сентябре.  «Избранные» разгромили чилийцев 3:0 и проиграли Боливии 0:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
  • Букмекеры дают 5.65 на победу Южной Кореи, 4.85 на ничью и 1.44 на победу Бразилии.
  • Искусственный интеллект сделал ставку на ничью 1:1.

Трансляция матча

