10 октября в Сеуле состоится товарищеский матч между сборными Южной Кореи и Бразилии. Начало игры в 14:00 мск.
Южная Корея в сентябре провела два товарищеских матча. Хозяева победили 2:0 сборную США и сыграли вничью 2:2 с Мексикой.
Бразилия оформила проход на чемпионат мира, заняв 5-е место в итоговой группе. Последние матчи команда провела в сентябре. «Избранные» разгромили чилийцев 3:0 и проиграли Боливии 0:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры дают 5.65 на победу Южной Кореи, 4.85 на ничью и 1.44 на победу Бразилии.
- Искусственный интеллект сделал ставку на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Южная Корея — Бразилия смотрите на LiveCup.Run.
