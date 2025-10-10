Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, кого считает лучшим российским футболистом на данный момент.

Матвей Кисляк
Матвей Кисляк globallookpress.com

«Банально, наверное, Александр Головин.  В чемпионате России?  Наверное, я бы выделил Вендела.  Ну именно по игровым качествам.  Если взять по перформансу, наверное, либо Сперцян, либо Леша Батраков», — сказал Кисляк в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Александр Головин с 2018 года играет за «Монако».  В текущем сезоне 29-летний хавбек провел три матча в Лиге 1, не отметившись результативными действиями.  Всего за «Монако» он сыграл 235 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 40 голевых передач.​

