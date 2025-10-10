Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о матче против Ирана (2:1).

«Мы начали, они дошли до наших ворот и подали там, не знаю, шесть аутов и два‑три угловых.  Понравилась ли игра?  Отрезками скорее.  Больше чем с Иорданией?  Сегодняшняя игра, конечно, больше понравилась.  И уровень сопротивления другой, не Иордания.

Второй тайм — начало не понравилась, а концовка… После того, как пропустили, еще минут 10 отходили, а потом нормально стало», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что теперь сборная России 14 октября в Москве сыграет против Боливии.