Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о матче против Ирана (2:1).

Валерий Карпин globallookpress.com

«Мы начали, они дошли до наших ворот и подали там, не знаю, шесть аутов и два‑три угловых. Понравилась ли игра? Отрезками скорее. Больше чем с Иорданией? Сегодняшняя игра, конечно, больше понравилась. И уровень сопротивления другой, не Иордания.

Второй тайм — начало не понравилась, а концовка… После того, как пропустили, еще минут 10 отходили, а потом нормально стало», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что теперь сборная России 14 октября в Москве сыграет против Боливии.