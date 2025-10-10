10 октября сборная Германии сыграет со сборной Люксембурга в рамках отборочного матча на чемпионат мир, который состоится в группе А. Старт события в 21:45 мск.
После победы 3:1 над Северной Ирландией немцы имеют 3 очка. В первом туре они проиграли Словакии, из-за чего они отстают от нее на 3 пункта. В случае победы Германия может выйти на 2-е место, так что у хозяев огромная мотивация.
Лихтенштейн имеет все шансы на третье поражение подряд. До этого команда проиграла Северной Ирландии 1:3 и Словакии 0:1. Гости являются главным аутсайдером квартета.
Команды встретятся впервые с 2006 года. За всю историю Лихтенштейну не удавалось добиться даже ничьи.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.98.
- Букмекеры не дают гостям никаких шансов — 1.03 на победу Германии, 55.0 на победу Лихтенштейна.
- Прогноз искусственного интеллекта — победа сборной Германии со счетом 3:1.
Трансляция матча
