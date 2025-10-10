Итальянская федерация футбола отклонила апелляцию «Комо» на решение по дисквалификации главного тренера Сеска Фабрегаса и нападающего Хесуса Родригеса, вынесенное после матча 5-го тура Серии А против «Кремонезе» (1:1).​

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Фабрегас получил отстранение на два тура и штраф за споры с арбитром, а 19-летний Родригес — трехматчевую дисквалификацию после удаления на 82-й минуте, вызванного конфликтом с соперником.

На данный момент команда набрала девять очков в шести турах и занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А. 19 октября «Комо» проведет следующий матч против «Ювентуса».