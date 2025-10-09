Завершились еще два матча 1/8 финала молодежного чемпионата мира по футболу
Япония уступила в дополнительное время в драматичном матче Франции со счетом 0:1.
Победный мяч на 120+3-й минуте с пенальти забил хавбек «Монако» Люка Мишал.
В другой не менее напряженной игре Парагвай проиграл Норвегии — 0:1.
Там тоже единственный гол был забит в компенсированное время, его автором стал нападающий Никлас Фюгельстад.
Таким образом, уже известны три пары четвертьфиналистов: Мексика — Аргентина, Испания — Колумбия и Норвегия — Франция.