Завершились еще два матча 1/8 финала молодежного чемпионата мира по футболу

Люка Мишал (Франция U20, «Монако») globallookpress.com

Япония уступила в дополнительное время в драматичном матче Франции со счетом 0:1.

Победный мяч на 120+3-й минуте с пенальти забил хавбек «Монако» Люка Мишал.

В другой не менее напряженной игре Парагвай проиграл Норвегии — 0:1.

Там тоже единственный гол был забит в компенсированное время, его автором стал нападающий Никлас Фюгельстад.

Таким образом, уже известны три пары четвертьфиналистов: Мексика — Аргентина, Испания — Колумбия и Норвегия — Франция.