Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско останется во главе турецкого «Фенербахче» минимум до зимы, сообщает издание Fotomac.

Доменико Тедеско globallookpress.com

В сентябре немецкий специалист «подвис» и был близок к увольнению, но после серии удачных матчей с «Антальяспор» (2:0), «Ниццей» (2:1) и «Самсунспором» (0:0) было решение дать ему спокойно поработать.

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран и совет директоров считают, что смена главного тренера сейчас принесет больше вреда, чем пользы.

Сейчас «Фенербахче» с 16 очками идет четвертым в турецкой Суперлиге. 40-летний Тедеско работает с командой с сентября 2025 года.