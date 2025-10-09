66-летний российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в тренерскую работу.

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Сейчас я готов работать в любом клубе, чтобы выстроить свою команду, свою игру. Сегодня намерений у клубов хватает, меня сватали в разные команды. Но есть намерения, есть клубы, которые я жду. Где-то писали, что я уже Факел принимаю, мне звонить начали, поздравлять с назначением — а я в Подмосковье, домом занимаюсь», — сказал Ташуев «СЭ».

Последним местом работы специалиста был грозненский «Ахмат», которым он руководил с сентября 2024 года по май 2025-го. Под его началом команда завершила сезон на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 30 матчах.